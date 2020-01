Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 24 a domenica 26 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 24 GENNAIO

SANREMO

16.30. Per l’Unitre nella Giornata della memoria, il Prof. Walter Barberis, Presidente della casa editrice Einaudi e docente universitario, presenta il libro ‘Storia senza perdono’. Sala degli Specchi del Comune



17.00. Cerimonia di conferimento del Premio ‘Renzo Laurano’ 2019 al professor Davide Conrieri, già docente alla Normale di Pisa e tuttora Direttore della rivista ‘Studi secenteschi’. Salone della Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero

20.00-22.30. ‘Corso base di Fotografia’ tenuto da Massimo Vota rivolto a tutti dai 16 anni in su. ASD Insieme Sanremo, Via Volta 17, info 339 3351687

22.30. Party Friday Night del Victory Morgana Bay a base di musica ‘80 ‘90 e dance contemporanea a cura del dj Andreino Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli



9.30. Convegno sui principali standard di sicurezza nel settore agroalimentare richiesti dai differenti mercati internazionali. Confindustria Imperia, Viale Giacomo Matteotti 32, partecipazione gratuita e aperta a tutte le aziende del settore interessate

15.00-18.00. Luna Park in calata Anselmi sino al 26 gennaio



17.00-22.30. ‘Vediamoci al Vieusseux’: kermesse all'insegna della cultura, della musica e dello spettacolo curata dagli alunni, guidati dai loro docenti. Con la partecipazione due guest stars: il Prof. Corrado Bologna e il celebre chitarrista Diego Campagna. Sede del Liceo ‘Vieusseux’



19.15-20.45. Mini corso gratuito dal titolo ‘Il potere trasformativo della gratitudine’ a cura della Dream Coach Tiziana Naclerio. Hotel Rossini al Teatro, ingresso gratuito aperto a tutti, necessaria la prenotazione al 338 9037416

20.30. ‘Stop al mal di schiena’: incontro di prevenzione e cura organizzato dal Consultorio Diocesano Profamilia e tenuto da Alessandro Sciandini, dottore in scienze motorie e kinesiologo. Teatro di Cristo Re in via Trento 11, info 0183 297677

21.00. ‘Jazz In The West’: concerto del Andrea de Martini Trio formato da Andrea de Martini, sax Dino Cerruti, contrabbasso Rudy Cervetto, batteria. Special Guest Gianpaolo Casati. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi 43

VENTIMIGLIA

11.00 & 21.00. Per la Giornata della Memoria, ‘Non solo loro’: spettacolo teatrale dedicato in particolare alle innumerevoli vittime non ebree del Nazismo. A cura di ‘Liber Theatrum’ (spettacolo delle 11 riservato agli studenti delle scuole medie superiori e quello delle 21 ad ingresso gratuito per la Cittadinanza). Teatro Comunale, ingresso gratuito, info 338 6273449



17.00. Presentazione del libro ‘Il paese dove non moriva nessuno’ di Graziano Consiglieri. Intervista all’autore a cura del giornalista Marco Corradi. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

BORDIGHERA

21.00. Conferenza tenuta dalle dott.sse Anna Pironti e Paola Zanini, del Museo di Arte contemporanea Castello di Rivoli, sul tema ‘Arte come esperienza’. A cura dell’Accademia G. Balbo Riviera dei Fiori. Chiesa Anglicana

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri: ‘Storie di Borganza’, racconti scritti e portati in scena dall’attore Max Mao. Un percorso nella memoria della Ormea degli anni ’70. Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349.7895886

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

18.00. Primo incontro del corso rivolto alla popolazione con lo scopo di informare e formare sull'uso del defibrillatore presente in ogni comune (Montegrosso, Mendatica Cosio d'Arroscia e Pornassio) svolto sotto la direzione dell'infermiere del 118 Mauro Ferrero. A cura della Croce Bianca di Pornassio. Centro Polifunzionale

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. Jazz e Musiche Attuali Amplificate: concerto del Dipartimento Jazz e Musiche Attuali Amplificate dell'Académie Rainier III. Théâtre des Variétés

20.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: Show dei vincitori. Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

20.00. ‘La Bohème’ di Giacomo Puccini con Irina Lungu, Mariam Battistelli, Andeka Gorrotxategi, Davide Luciano, Boris Pinkhasovich, Nicolas Courjal, Fabrice Alibert, Guy Bonfiglio, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo, il Coro di bambini dell'Accademia Rainier III e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Daniele Callegari. Salle Garnier dell’Opera de Monte-Carlo (più info)

20.30. ‘Tio, itinerario di una bambina di Brassens’: spettacolo musicale di Christina Rosmini. Théâtre des Muses (più info)





SABATO 25 GENNAIO

SANREMO

9.00-18.00. Mercato del Piccolo Brocante: rassegna di piccolo antiquariato e modernariato. Piazza San Siro (ogni secondo e quarto sabato di ogni mese)

11.55. 32° Campionato Invernale West Liguria – 3° tappa ‘Inverno in Regata’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, anche domani (più info)



16.00. Conferenza ‘Il Buscaglione che non ti aspetti’ tenuta dal noto musicista Freddy Colt. Evento a cura della SIDEF Società Italiana dei Francesisti, Sezione di Sanremo. Chiesa Valdese di Via Roma 14, ingresso libero

17.30. Per al rassegna ‘Fiori di carta’, presentazione de ‘La nonna giardiniera’ (Lo Studiolo, Sanremo 2019), di Marcella Spalletti Petazzoni, a cura di Fabio Barricalla. Sarà presente l’Autrice. Museo del Fiore, Floriseum, Corso Cavallotti 113, ingresso libero

19.00-20.30. ‘Corso di autodifesa femminile insegnata da una Donna’ tenuto dall’insegnante Isabella Biscaglia Giancola Peace MaKer. ASD Insieme Sanremo, Via Volta 17, info 339 3351687



19.15. ‘Verità per Giulio Regeni’: manifestazione organizzata da Amnesty International – Gruppo 073 Liguria “per rinnovare la domanda di verità sulla morte di Giulio ed essere un abbraccio di sostegno di tutta Italia ai suoi coraggiosi genitori Paola e Claudio”. Via Escoffier, angolo Via Matteotti

23.30. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, corso Trento Triste, info 0184 591620

IMPERIA



12.00-19.00. Iscrizioni e trekking urbano nell’ambito della 3a edizione del CMP Trail Imperia, manifestazione podistca. Calata Cuneo (più info)

15.00-18.00. Luna Park in calata Anselmi sino al 26 gennaio



20.00. Per ‘LudoMundialito’ (10ª edizione), Dixit: serata di creatività e fantasia presso il Centro Aggregativo Giovanile Il Puerto in via Matteotti 31 (di fronte alla pensilina di Porto Maurizio), info 331 1946045

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, concerto per pianoforte del giovane concertista milanese di Lorenzo Tomasini con musiche di Chopin, Rachmaninov ed altri. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222



22.00. Musica live a cura della band ‘Mosche di Velluto Grigio’ + A Morning Loss. Csa La Talpa e l’Orologio (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

BORDIGHERA

10.30. Terzo incontro del corso di massaggio infantile gratuito rivolto a genitori tenuto dalla dott.ssa Elisa Soleri e organizzato dal Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia. Ex seminario di Bordighera in via Aurelia 143 (tutti i sabati fino all’8 febbraio), info 327 1412875 (sms)

22.30. Musica live con i sanremesi Filippo Alborno, Matt lecler e Ciro al Kursaal Club

TAGGIA

8.30-13.30. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation, h 8.30/13.30) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432



10.30. Convegno di inaugurazione del servizio ‘Punto Donna’ a Palazzo Lercari



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali provinciali, spettacolo della Compagnia Stabile di Vallecrosia / Teatro della Luna ‘Il servitor servito’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



PIGNA

14.00. ‘Salviamo il Rio Carne’: sit-in e flash mob presso i laghetti del Rio Carne nell’ambito della Giornata Nazionale ‘La protesta dei pesci di fiume’. Evento a cura degli ‘Amici del rio Carne’.

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

14.30 & 20.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: Show dei vincitori (due spettacoli). Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

20.00. Ritorno dei partecipanti dell’88esimo Rally Automobilistico Monte-Carlo in Quai Albert Ier (più info)

20.30. ‘Tio, itinerario di una bambina di Brassens’: spettacolo musicale di Christina Rosmini. Théâtre des Muses (più info)



DOMENICA 26 GENNAIO

SANREMO

11.30. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro con discussione libera promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1, partecipazione libera

11.55. 32° Campionato Invernale West Liguria – 3a tappa ‘Inverno in Regata’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città (più info)



14.30. 31° Torneo di burraco 'Gioca per un sorriso' giunto a favore della Sezione LILT di Imperia-Sanremo (20 euro). Bridge Club Sanremo in Corso Matuzia 28

15.00-18.00. Ultimo giorno del Luna Park in calata Anselmi

17.00. ‘Il Tango e la sua Storia’: conferenza con l'ausilio di videoproiezioni a cura dell'Associazione Culturale Protango. Relatore principale Raffaele Prota. Sala Conferenze dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Villa Ormond, Corso Cavallotti 113, ingresso libero, info 347 6702059

18.30. Per la rassegna ‘Venticinque note’, showcase del musicista Ivan Talarico. Sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino, ingresso libero

IMPERIA

7.30 & 9.30. 3a edizione del CMP Trail Imperia, manifestazione podistca, corsa di trail running in semi autonomia con percorso in ambiente prevalentemente collinare. 5 le prove: Long, Short, Easy (Short non competitiva) Walk e Open Day Sport. Ritrovo in Calata Cuneo e Campo Pino Valle (più info)

8.00. Escursione alla scoperta di Capo Noli sul sentiero del Pellegrino e alla Grotta dei Falsari a cura delle guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Imperia o alle ore 9 a Varigotti, info 338 7718703



10.15. Cerimonia in ricordo del 77° Anniversario della Campagna di Russia per onorare la memoria dei 13.470 alpini caduti e dispersi della Divisione Alpina ‘Cuneense’ di cui 521 della sola Provincia di Imperia. Cimitero di Imperia Oneglia

21.00. Nell’ambito del ‘Giorno della Memoria, spettacolo teatrale ‘3-4-3 Destinazione Auschwitz’ con testo e regia di Lorenzo Costa (16 euro). Lo Spazio Vuoto, via Bonfante



VENTIMIGLIA



18.30. In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, Flashmob delle Sardine Ponentine dal titolo ‘La cattiva memoria fabbrica mentitori’. Piazzetta di via Sir Thomas Hanbury



SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la Rassegna dedicata alle famiglie, la Compagnia Ruinart di Firenze presenta ‘Il Gatto con gli Stivali’ (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell'Albero, vicolo Vignasse 1, info 347 7302028

DIANO MARINA



15.30. Benedizione dell'Arca di Noè 2020 in frazione Diano Calderina: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo + tradizionale benedizione degli animali



ENTROTERRA

BORGOMARO



9.00. Escursione sul Monte Guardiabella a cura delle guide ambientali ed escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a San Bernardo di Conio, info 347 6006939



DOLCEACQUA

15.00. Visita alla scoperta di Dolceacqua: ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant'Antoni Abate, il Palazzo Luigina Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la Biblioteca Civica, il Castello dei Doria. Si passa per via Castello. Al termine, degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 206666

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



FRANCIA

CANNES



9.00-13.00. Cannes Urban Trail: corsa cittadina in spiaggia, sule scale, sentieri, in strada e passaggio sotto la funicolare. Partenza dal Palais des Festivals et des Congrès, boulevard de la Croisette 1 (più info)

16.00-19.30. ‘Break The Floor 2020’: competizione di danze hip-hop. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

MONACO

6.30. Partenza in Quai Albert Ier della Tappa Finale dell'88° Rally Automobilistico Monte-Carlo (più info)

8.00-12.00. Circuito di automobili radiocomandate al Porto di Monaco

10.30, 14.30 & 19.00. 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: dpettacolo di 2 ore a prezzi ridotti (h 10.30) + due Show dei vincitori (14.30 & 19.00). Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

15.00. Consegna dei Premi dell'88° Rally Automobilistico Monte-Carlo in Quai Albert Ier (più info)

15.00. ‘La Bohème’ di Giacomo Puccini con Irina Lungu, Mariam Battistelli, Andeka Gorrotxategi, Davide Luciano, Boris Pinkhasovich, Nicolas Courjal, Fabrice Alibert, Guy Bonfiglio, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo, il Coro di bambini dell'Accademia Rainier III e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Daniele Callegari. Salle Garnier dell’Opera de Monte-Carlo (più info)

16.30. ‘Tio, itinerario di una bambina di Brassens’: spettacolo musicale di Christina Rosmini. Théâtre des Muses (più info)

18.30. Per la Festa di Santa Devota, arrivo della Barca Simbolica al Porto di Monaco seguita dalla processione di Santa Devota dall'Avenue Président J.F. Kenned

19.00. Per la Festività di Santa Devota, adorazione del Santissimo Sacramento seguita dall'Incendio Simbolico della Barca sul sagrato della Chiesa di Santa Devota + alle 19.45 Fuochi d'artificio





