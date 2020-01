Arma di Taggia: la gattina Spot aspetta di essere adottata

Questa è la piccola Spot, gattina speciale di circa tre mesi, nel suo sguardo c’è tanta dolcezza ma anche tanta paura, per questo si cerca per lei una famiglia che sappia capirla e che magari abbia già un gattino, perché la piccola Spot aspetta di ricevere amore e di darne tanto ma con dei tempi suoi e chi l’adotta deve sapere che l’amore e la pazienza saranno la chiave vincente per regalare una vita migliore a Spot.

Spot è stata sverminata e spulciata e si trova ad Arma di Taggia.



Per chi fosse interessato può telefonare al numero 3393670333 Emanuela o al numero 328 332 2608 Sara