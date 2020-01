Enpa di Sanremo: il cagnolone Tobia aspetta di avere una famiglia

Quella è la direzione da dove è andato via chi mi ha lasciato qua e non lo dimenticherò .... però ho anche capito che da lì arrivano le persone che mi vogliono veramente bene, chi mi porta la pappa, chi mi porta a spasso e mi fa le coccole. Stamattina mi hanno detto di concentrarmi bene, fissare quel punto ed esprimere un desiderio... non posso dirvelo, ma chi ha un cuore lo sa. Sono TOBIA GRANDE e Vi sto aspettando al Rifugio Enpa di Sanremo

Per tutte le informazioni Venite a trovarlo al Rifugio Enpa in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.30 numero di telefono 0184 575000