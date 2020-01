Sanremo: con la replica della serata dedicata alla “bagna caoda” riprendono le degustazioni a tema di “Camillo”

Riprende dopo la parentesi delle feste natalizie il ricco calendario del nuovo locale gourmet sanremese, che accompagna i clienti alla scoperta di ottimi vini abbinati ad eccellenze gastronomiche locali e nazionali.

Dopo il grande successo della serata di dicembre e per venire incontro alla numerose richieste viene riproposta la serata dedicata ad un tipico piatto piemontese, la bagna caoda, preparata per l’occasione dalla chef Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo stretto di Albenga ed accompagnata dalle verdure a km0 della piana di Albenga.

La bagna caoda piatto tipico della cucina piemontese a base di aglio e acciughe, abbinato a verdure crude e cotte, sarà servita nei fujot di terracotta con il lumino acceso per tenere in caldo la salsa. Il servizio svolto con la consueta professionalità dallo staff del locale sarà accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, che parlerà di questo piatto tipico del Piemonte, ma realizzato con prodotti liguri, olio e acciughe liguri. Un piatto ideale per le serate fredde. Ma più che un che un piatto, è un rito da celebrare in momenti conviviali familiari e con gli amici ed accompagnato da vini rossi generosi e corposi, in questo caso un vino ligure, il Rossese dell’azienda Grillo annata 2018, che con il suo profumo lieve e floreale ed il sapore sapido e fragrante è risultato un perfetto abbinamento con la bagna caoda.

Il patron del locale, Olmo Romeo annuncia la preparazione di un calendario di degustazioni di piatti tipici ed eccellenze enogastronomiche per i mesi di febbraio e marzo sempre in collaborazione con la chef Cinzia Chiappori dell’osteria Tempo stretto di Albenga.



“Camillo: il giusto connubio” si trova a Sanremo in via Cavour 19 con orario di apertura 8:00-21:30 offrendo colazione, pranzo e aperitivo con vini e degustazioni gourmet. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 0184 1916849 oppure sulla pagina facebook.

CENA DEGUSTAZIONE del 28 gennaio 2020

La bagna caoda

Antipasto

Focacce alla ligure

Barbajuai ripieni di Zucca di Rocchetta (presidio slow food)

Piatto principale

Bagna cauda in abbinamento con verdure crude e cotte Uovo cotto nel bagnetto della bagna càuda

Sorbetto Pasticceria secca Caffè

VINI

Rossese di Dolce Acqua Azienda Grillo Prosecco di Treviso Doc La Ma

25 euro Vini compresi