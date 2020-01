Sanremo: lavori in ritardo dopo i danni del maltempo, il Comune non ha i fondi e la Regione finanzia solo le somme urgenze

La seconda commissione riunita questa mattina a Palazzo Bellevue è stata chiamata a discutere il calendario dei lavori in seguito ai danni causati dall’ondata di maltempo dello scorso autunno, sia a fine novembre che a fine dicembre.

I tecnici del Comune Danilo Burastero e Lorenza Rebaudo hanno prima illustrato gli interventi finanzianti in somma urgenza per i danni causati dal maltempo a fine novembre (dal 22 al 24) e a fine dicembre (il 20). Tra questi anche danni ingenti come, per esempio, la frana di strada Valloni o i crolli di strada Armea.

Il Comune, però, non ha i fondi per pagare tutti gli interventi. Sono coperte tutte le somme urgenze già attivate, ma mancano i finanziamenti per i restanti lavori tra i quali anche valle Armea. La Regione ha finanziato solo le somme urgenze ma, per il momento, non ci sono notizie di eventuali nuovi fondi per coprire i lavori successivi ai gravi danni del 20 dicembre. In quella data, infatti, era già stata attivata la procedura per i danni del mese prevedente e non è stato impossibile inserire anche quelli del 20 dicembre. Risultato: tutto fermo.

Cosa resta da fare? Per il momento solo aspettare e sperare che dagli uffici emerga qualche margine di manovra per finanziare i lavori tanto richiesti (giustamente) dai residenti.

A margine della discussione il consigliere Simone Baggioli (unico rappresentante della minoranza in commissione) ha sollevato la questione delle assicurazioni: “Il Comune di Sanremo ha due polizze assicurative, sia per danni diretti che per danni di responsabilità civile da proprietà a terze persone. Nessuno ha comunicato i danni alle compagnie, per esempio in valle Armea sono tutte conseguenze dirette”. A Bggioli ha risposto Burastero: “Accertiamo la questione delle assicurazioni, personalmente non ho mai sentito dell’esistenza di una polizza che ci copre, abbiamo coperture assicurative per danni verso terzi”.