Sanremo2020: il Sindaco ieri a colloquio con la Rai per i fiori sul palco "Ne stiamo parlando, non mollo"

“Non mollo un centimetro per i fiori sul palco”: lo ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ieri sera all’uscita dal Teatro Ariston di Sanremo, dove si è recato nel pieno delle prove per il prossimo Festival, iniziate da lunedì scorso.

Il primo cittadino, infatti, si è incontrato con i vertici della Rai e con gli scenografi per tentare di portare i fiori di Sanremo, finalmente sul palco musicale più importante d’Italia. Da anni l’Amministrazione tenta di far tornare il prodotto principe della città all’Ariston, ma le scenografie sempre più tecnologiche lo hanno impedito, anche se i palchi degli anni d’oro della manifestazione portano a ricordi indelebili per il fiore.

Ieri il Sindaco si è intrattenuto per alcuni minuti con i responsabili della Rai ed ha nuovamente tentato di trovare una formula ma tutto è stato ancora rimandato ad una nuova riunione. Nessun incontro, invece, con Amadeus che era arrivato nella serata di martedì per visionare la scenografia ed il palco di piazza Colombo.

Quindi nessuno scambio di opinioni sulla vicenda Junior Cally che, invece, verrà discussa domani dai capigruppo in Comune come voluto da Alessandro Il Grande, presidente del Consiglio. Il caso è stato sollevato da più parti negli ultimi giorni, ed anche la politica ha più volte chiesto alla Rai di non far esibire il trapper romano, visto il testo della sua canzone.