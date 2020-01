Sanremo2020: Francesco Gabbani, Rita Pavone e Morgan sul monopattino ieri alle prove all'Ariston (Foto)

Via vai di cantanti anche ieri all’Ariston e nelle vie di Sanremo, per le prove del Festival che si avvicina a grandi falcate e per il quale mancano ormai solo pochi giorni.

I più acclamati dai fan sono stati sicuramente Francesco Gabbani e Rita Pavone, che oltre alle prove si sono concessi un breve momento di pausa nei ristoranti di piazza Bresca. E’ stata anche la giornata di un Morgan ‘ecologico’, che si è spostato tra l’albergo e l’Ariston con un monopattino elettrico mentre attorno all’Ariston ed in piazza Colombo si continua ad allestire quanto necessario per essere pronti alla settimana festivaliera.

Le prove proseguiranno anche oggi ed all’Ariston sono previsti nuovi arrivi per testare le canzoni direttamente sul palco, insieme all’Orchestra.