Poste Italiane dedicherà un francobollo speciale alla 70ª edizione del Festival, l’annullo a Sanremo nella settimana della kermesse

Il 70° Festival di Sanremo sarà celebrato non solo dalla Rai con un’edizione ricca di ospiti e celebrazioni, ma anche dalle Poste Italiane. Grazie all’accordo raggiunto con il Comune di Sanremo, le Poste dedicheranno un francobollo speciale a Sanremo2020.

La stampa del francobollo è già stata programmata per fare in modo che sia pronto per la settimana clou dal 4 all’8 febbraio. E proprio nella settimana della kermesse in città ci sarà una cerimonia ufficiale per l’annullo, ovvero la pubblicazione ufficiale del francobollo. La presentazione ufficiale del francobollo è in programma per venerdì 7, quando il Festival di starà avvicinando al suo gran finale. Saranno tre i giorni dedicati al francobollo, dal 7 al 9. Al Casinò si potranno non solo visionare i francobolli, i folder e le cartoline dedicate, ma sarà possibile anche acquistarli.

Si tratta di una delle molte celebrazioni dedicate al 70° compleanno della manifestazione più famosa e più seguita in Italia e non solo. Sanremo si sta preparando per fare in modo che la manifestazione possa uscire dall’Ariston e “invadere” la città per far sentire l’atmosfera festivaliera non solo a chi è in possesso di un costoso biglietto per le serate.