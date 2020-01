Imperia: all'hotel Rossini il corso “Il potere trasformativo della gratitudine”

Si terrà venerdì dalle 19.15 alle 20.45 all'hotel Rossini al Teatro il mini corso gratuito “Il potere trasformativo della gratitudine” a cura della Dream Coach Tiziana Naclerio.

“Spesso diciamo 'grazie' in maniera distratta, quasi automatica, senza renderci conto del potere di questa parola - spiega Tiziana Naclerio - nella ricerca psicologica positiva, la gratitudine è fortemente e costantemente associata a una maggiore felicità. Dai numerosi studi in merito è emerso che la gratitudine aiuta le persone a provare emozioni più positive, ad assaporare buone esperienze, a migliorare la propria salute, a gestire le avversità e a stabilire relazioni più sane e più forti. Ci sono vari modi per esprimere gratitudine, la si può applicare al passato (recuperando ricordi positivi ed esserne) al presente (evitando di dare per scontate molte cose) e al futuro (mantenendo un atteggiamento fiducioso e ottimista). Nel corso di domani fornirò alcuni esempi e pratiche che ognuno di noi può imparare per portare la gratitudine nella propria quotidianità e vivere una vita più felice”.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, è necessaria la prenotazione al 338 9037416