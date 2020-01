Arcaplanet: una nuova sede per rafforzare la presenza dell'azienda anche nella nostra provincia

Arcaplanet, azienda leader nel suo settore, è presente anche in provincia di Imperia e presto inaugurerà la nuove sedi in tutto il territorio.

La strategia dietro il successo di Arcaplanet nelle parole del fondatore Michele Foppiani:

Grande attenzione all’ambiente e alla sostenibilità grazie all’utilizzo di materiali naturali e dal basso impatto, pannelli solari per la autoproduzione di energia elettrica. Queste alcune delle caratteristiche della nuovissima sede di Arcaplanet, la catena leader in Italia nel pet care con oltre 350 punti vendita (in 17 regioni italiane e 2 in Svizzera) e oltre 1700 dipendenti, di cui 130 nella sola nuova sede di Carasco, in provincia di Genova.

La strategia di comunicazione e promozione dell'azienda accompagna l'estensione nazionale della rete di vendita; il punto della situazione del direttore marketing Alessandro Moretti:

Michele Foppiani ha illustrato i nuovi piani di sviluppo della catena già leader del pet care in Italia e co-leader in Europa (che ha chiuso l’anno 2019 con un incremento di fatturato del 23%): entro la chiusura del 2020 saranno 380 i punti vendita diretti della catena in tutta la Penisola (oggi a quota 350) e saliranno a 2000 le risorse impiegate (oggi 1700). Nel suo intervento Foppiani ha confermato la focalizzazione dell’azienda sulla qualità dei prodotti (nel 2020 verranno controllate oltre 1.000 referenze a scaffale) e sull’eccellenza dell’esperienza di consumo che passa attraverso la Arcaplanet Academy: il modello di formazione dedicato a tutti i collaboratori dell’azienda, illustrato quest’ultimo, da Giugliano Stronati, Direttore delle Risorse Umane.

Importante anche il piano di recruitment della catena (il 70% delle risorse di Arcaplanet è donna e circa l'80% delle risorse è under 40!) che prevede la selezione di 300 persone per le posizioni di vendita di cui le risorse della sola Regione Liguria rappresenteranno il 10%. La ricerca riguarda tutta Italia e si rivolge soprattutto a talenti con capacità trasversali di empatia e relazione verso il cliente oltre che di abilità a lavorare in team. Le lauree ricercate sono tutte, per le posizioni di vendita, e farmacia con iscrizione all'ordine per i punti vendita con corner farmaceutico (circa 10).

In conclusione, è stato ricordato il costante impegno del brand a sostegno delle Associazioni che si occupano dei pet meno fortunati. Si stima che, nel 2020, Arcaplanet donerà fino a 200 tonnellate di cibo a favore delle oltre 300 associazioni iscritte al programma Foodstock. Un anno che si apre con fervente attività per Arcaplanet: dopo la recente acquisizione della catena Fauna Food, che già ha accresciuto di ben 11 unità (8 in Lombardia, 2 in Veneto, 1 in), altri 5 nuovi punti vendita verranno inaugurati nella sola giornata di sabato 25 gennaio. Questi saranno a Chieri (TO), Saluzzo (CN), Muggia (TS), Brindisi e Teramo.