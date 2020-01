Pigna: rinviata alla metà di aprile l'udienza contro la revoca dell'autorizzazione alla centrale sul Rio Carne

E’ stata rinviata l’udienza per il procedimento in atto contro la revoca dell’autorizzazione alla ditta Remna, che avrebbe dovuto realizzare una centrale idroelettrica sul Rio Carne, a Pigna.

Il rinvio, al 15 aprile, è motivato dal fatto che la Remna ha presentato a sua volta una memoria avversa alle perizia meccanica ed alla perizia geologica depositate in precedenza dal Comune di Pigna. Da qui la necessità di avere il tempo per esaminare questa ulteriore memoria ed eventualmente preparare una contro-risposta.

Nella sua memoria la Remna sostiene, con argomentazioni varie, che tali perizie contengono macroscopici errori. Per il Comitato degli ‘Amici di Rio Carne’ “L'errore macroscopico è proprio quello di voler installare, a tutti i costi ed in nome di un business evidentemente molto attrattivo, in un posto incantevole come Rio Carne, tra i primi classificati in Liguria dal ‘Fai - I luoghi del Cuore’, una centrale idraulica dal molto dubbio ritorno economico ma dal sicuro devastante impatto in una zona caratterizzata, oltre che dalla bellezza della natura del luogo, da specie autoctone quali gambero di fiume ed ontani”.

Il Comitato ‘Amici di Rio Carne’ è quindi determinato nella sua battaglia contro quella che considera una aberrante ed inutile realizzazione.