Ventimiglia: importante decisione dell'Amministrazione, verranno modificate le posizioni dirigenziali del Comune

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia ha deciso di modificare il sistema di valorizzazione delle posizioni di natura qualitativa per i dirigenti dell’ente della città di confine.

Il sistema sarà basato su tre ambiti, oggetto di valutazione previsti dal Contratto nazionale di lavoro della dirigenza, ovvero: ‘collocazione strategica della posizione per programmi amministrativi, complessità organizzativa per grado di difficoltà gestionale, responsabilità gestionali per livello di responsabilità interna ed esterna. Il tutto con tre livelli di parametrazione numerica: nel primo e nel secondo tra 0 e 10, tra 11 e 20 e tra 21 e 30; nel terzo tra 0 e 15, tra 16 e 30 e tra 31 e 40. A chi avrà il massimo del punteggio (100) spetterà il massimo della retribuzione, ovvero 45.102 euro.

L’Amministrazione comunale ventimigliese ha deciso che i differenti contenuti dell’organigramma della nuova macrostruttura dell’ente, dovranno vedere una ricalibrazione delle soglie di accesso e le valorizzazioni economiche, tenuto conto che la volontà politico-amministrativa è quella di prevedere una fascia massima e di sviluppare un sistema proporzionale, in modo da rendere più oggettiva la ‘pesatura’ ad opera del Nucleo di Valutazione.

La retribuzione assegnata a ciascun dirigente viene definitiva con riferimento alle funzioni ed alle responsabilità connesse alla posizione nell’organizzazione e strutturale ricoperta. Andrà determinata sulla base di parametri: alla collocazione della posizione al suo livello strategico, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali ed alle complessità delle relazioni.

L’Amministrazione Scullino ha deciso, nell’ambito della propria autonomia organizzativa ed in un contesto di miglioramento continuo dell’Ente, di rendere il sistema di valorizzazione delle posizioni dirigenziali più snello ed efficace, finalizzandolo a garantire uno stretto rapporto tra retribuzione ed il livello di complessità e responsabilità, assegnato alle posizioni stesse.

In base alla fascia di accesso massima di 45.102 euro verranno decise le fasce successive, con il punteggio definito in modo proporzionale. La valorizzazione di ogni posizione dirigenziale nella nuova macrostruttura comunale sarà decisa dal Nucleo di Valutazione.