Tornano le speciali cene del venerdì a La Reserve di Bordighera. Questa settimana un menù dal sapore orientale

Tornano gli speciali venerdì de La Reserve, il ristorante sul mare blu di Bordighera.

Cenare assaporando pesce e prelibatezze locali con una scenografia naturale unica: il venerdì diventa un'occasione ancora più speciale. Per questo 24 gennaio lo chef propone un menù elegante e perfetto sia per una cena romantica che per assaggiare le specialità locali con un tocco di Oriente. Eccolo nel dettaglio:

BRIUAT sfoglia di pesce e calamari al ras-el-hanout e BSSTELA fagottino dolce e salato con pollo, curcuma, cipolle, mandorle, cannella e zucchero a velo

BISSARA crema di fave secche al cumino e BATBOUT pane azimo

KUSKUSU - CUSCUS dall'arabo Ta Ãm - cibo con farina di semola cotta al vapore, ceci, carne di montone, merseg (salsiccia di agnello) verdure, brodo al cumino e salsa harissa

SMITA torta di farina bruciata e frutta secca e gelato al AMALOU crema di mandorle, olio d'argan e miele

ATTAIE tè verde alla menta e TEMRA dattero fresco

Gli speciali menù del venerdì sono proposti al prezzo di 40 euro a persona con vini di accompagnamento inclusi. Per maggiori informazioni è possibile telefonare a La Reserve 0184 261322 o scrivere una mail lareservebordighera@icloud.com