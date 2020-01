Taggia: alienazione di un immobile comunale in via D.M. Boeri, aperto bando per manifestazione di interesse

A Taggia, c'è tempo fino al 24 febbraio 2020 per partecipare alla manifestazione d'interesse finalizzata all'acquisizione di un immobile in via D.M. Boeri. L'amministrazione comunale ha proceduto alla pubblicazione sull'albo pretorio del bando di alienazione del bene.

A dicembre era andata deserta la gara per la vendita di questi 135 mq ad Arma di Taggia. Ora il Comune ci riprova valutando quale possa essere l'interesse sull'immobile in questione, considerando che ad oggi è arrivata un'offerta di 50mila euro. Pertanto chiunque volesse dimostrarsi interessato ad acquisire questi locali dovrà necessariamente presentare un'offerta che sia economicamente superiore.

"Ogni interessato è invitato a far pervenire la propria manifestazione di interesse in busta chiusa, utilizzando il modulo pubblicato sul sito comunale a questo LINK, entro il giorno 24/02/2020, da inviarsi a mezzo posta o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Taggia – Via S. Francesco 441 – 18018 Taggia (IM), avendo cura di allegare fotocopia di documento di identità" - ricordano dal Comune.