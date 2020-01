San Bartolomeo al Mare: pubblicato il bando per le spiagge libere attrezzate

È pubblicato sulla Piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle gare on line (link http://bit.ly/37nC7dd) il bando per il Servizio di gestione di 3 spiagge libere attrezzate in concessione demaniale marittima al Comune di San Bartolomeo al Mare. La gara viene gestita dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Imperia (link http://bit.ly/2NP2PUk).



Si tratta di 3 spiagge, di cui due con chiosco in zona Torre Saracena e una senza chiosco nella zona compresa tra le concessioni dell'Hotel Mayola e dell'Hotel Villa San Giuseppe. Le spiagge rimarranno libere anche dopo l'assegnazione, ma verranno gestite da operatori che avranno l'obbligo di controllo, pulizia e sorveglianza. I gestori, oltre a garantire il salvataggio in mare, dovranno offrire un servizio adeguato e assicurare la presenza di operatori.



"Per l'Amministrazione Comunale di San Bartolomeo - spiega il vice Sindaco Sandro Fedozzi - si tratta di avere un litorale di libero accesso, più pulito, ordinato e controllato, e anche di creare nuove occasioni di impiego professionale di qualità"



Il bando è ovviamente molto dettagliato, prevede prezzi minimi e massimi delle prestazioni, non consente abbonamenti.



Il termine ultimo per la partecipazione è fissato per le ore 12:30 di giovedì 27 febbraio.