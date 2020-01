L'emittente ponentina 'Radio 103' protagonista nella serie 'The New Pope' in onda su Sky Atlantic (Foto)

Gli appassionati della serie di Paolo Sorrentino che vivono nella nostra provincia se ne saranno sicuramente accorti. Non è infatti passata inosservata, in ‘The New Pope’ la serie in onda su Sky Atlantic, una scelta del regista di inserire una fantomatica radio che trasmette il ‘respiro0 del Papa (Pio XIII) che nel film è in coma da tempo.

Nulla di straordinario, se non la particolarità della scelta, ma per chi conosce le emittenti radiofoniche della provincia lo diventa subito perché viene nominata come ‘Radio 103’. Nella serie uno speaker evidenzia la decisione di sospendere ogni tipo di trasmissione e di passare all’unica emissione, quella del 'respiro del Papa'.

Un ‘caso’ avranno pensato i telespettatori della provincia di Imperia, dopo che la storica emittente ponentina è passata anni fa dal nome ‘Radio Stereo 103’ a quello attuale senza ‘Stereo’. E invece no perché, in un’altra scena in cui si vedono i tecnici dell’emittente al lavoro in piazza, viene fuori uno striscione con logo e indirizzo internet identici a quelli dell’emittente che trasmette da Sanremo.

Ci sarà stato un accordo tra la produzione e la radio oppure il regista Sorrentino ha fatto tutto da solo? Al momento rimane l’immagine (nella foto) tratta dalla trasmissione della serie.