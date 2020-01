A Sanremo la seconda edizione di "Pizza è Musica"

Si è chiusa con successo la manifestazione “La Pizza è Musica” giunta alla sua seconda edizione ed ospitata dal Teatro del a Casinò di Sanremo. La manifestazione è stata la prima tappa del concorso nazionale “L’Italia in una Pizza” promosso dall’Api, Associazione Pizzaioli Italiani, riservata ai soli pizzaioli della regione Liguria.

In 14 si sono dati appuntamento e si sono sfidati nella realizzazione di pizze gourmet abbinate alle canzoni del prossimo festival della canzone. La gara ha avuto anche una finalità benefica in quanto tutte le offerte raccolte sono state devolute a Unicef, Fidas e Croce d’Oro di Cervo. Al termine della gara, le due giurie tecnica e speciale hanno decretato una classifica finale che ha visto al primo posto il sanremese Alessandro Di Giuseppe, seguito da Gianluca De Cosmo (Pizzeria Fra diavolo di Diano) e al terzo posto ancora un sanremese Sergio Taraschi, dipendente pubblico con la passione per la pizza. Alla premiazione è intervenuto anche l’assessore regionale Gianni Berrino.

(foto Edizioni Zem)