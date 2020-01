"Buongiorno,

vorrei segnalare al sindaco e all'assessorato competente le condizioni di completa inagibilità delle 2 scorciatoie che portano da Via Carducci inizio via D'Annunzio a Via Torquato Tasso e da via D'Annunzio a Via Stazione Sperimentale.

Per tutti gli abitanti della zona sono 2 scorciatoie importanti per raggiungere corso degli Inglesi ed il centro, non credo che costi molto farle pulire, solo un po’ di buona volontà anche se non siamo sotto elezioni".