Con il 9° torneo distrettuale di Burraco, il Lions club Sanremo Matutia offre il suo service ai bimbi malati (foto)

In un clima amichevole e collaborativo si è svolto al circolo del tennis della Foce il 9° torneo distrettuale Lions di Burraco per la LCIF che devolve i fondi raccolti al “cancro pediatrico”. 80 giocatori hanno affollato il salone del tennis: molti lions provenienti da Torino, Andora, Alassio, Ventimiglia e clubs limitrofi quali Host e Arma, si sono contesi bellissimi premi messi in palio dal C.D. del lions Matutia e da altri affezionati amici.



Hanno preso parte alla premiazione il padrone di casa Pres. del club Bridge Vittorio Spirito, il Presidente di circoscrizione Vincenzo Palmero, il Pres. di zona Danilo Papa, la Presidente del lions club organizzatore Sara Muia e numerosi soci e Officers di club come Eleonora, M.Grazia, M.Luisa, Adelina, Elena. E’ stata una bellissima festa a cui molti partecipano per puntualmente ritrovarsi da un anno all’altro uniti dal profondo desiderio di aiutare che è in seria difficoltà: purtroppo il cancro infantile è in forte crescita e la sensibilità di far il possibile per debellare questa realtà è sempre presente negli obiettivi lions, se si può dare un contributo anche minimo alla causa nessuno si tira indietro!|!



Verso le ore18 al termine della competizione aiutati dal valido Roberto Crivelli nostro Arbitro federale si è svolta la attesa premiazione che ha riportato i seguenti risultati:

1° premio Pettenuzzo A. Maria – Langellotti Anna

2° premio Boeri M.Antonietta – Tani Giovanna

3° premio Casagrande Mino - Orengo Mary

Premio Lions Ballestra Franco – Marra Barbara

1° premio tecnico Piombo Ernesta – Paracchini Marisa

2° premio tecnico Zafferano Tina - Pasero Maria.



Si è poi proseguito fino alla 14° coppia classificata in quanto quest’anno si è raggiunto il record di iscritti ed i premi offerti erano veramente molti: tovagliette ricamate a mano, pochette, olio locale, spumante doc, piante e fiori bellissimi, belle presine offerte dalla socia Maria, hanno accontentato un po’ tutti… Non è mancata la accesa competizione per il raggiungimento di un buon piazzamento ma sempre contenuta nei canoni di correttezza ed amicizia.

Si rivolgono sentiti ringraziamenti al club ospitante e a tutti i partecipanti e il prossimo appuntamento è previsto per fine febbraio in cui l’organizzatore sarà il Lions club Sanremo Host.

Lions club Sanremo Matutia Maria Luisa Ballestra