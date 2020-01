Nuovo emendamento dell'On. Di Muro al “Decreto Milleproroghe” per i frontalieri italiani con targa monegasca

Nuovo emendamento dell'On. Flavio Di Muro al “Decreto Milleproroghe” in merito alla normativa che riguarda i fronatlieri che utilizzano auto con targa del Principato di Monaco.

“Ho presentato, per l'ennesima volta, un emendamento per modificare la normativa sulla cosiddetta esterovestizione così da venire incontro ai frontalieri italiani che utilizzano auto targate Principato di Monaco. Nei prossimi giorni l'emendamento presentato sul 'Decreto Milleproroghe' verrà dichiarato ammissibile o meno e, in caso positivo, posto in votazione. Speriamo sia la volta buona”.