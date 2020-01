Sanremo2020: proseguono le prove all'Ariston, ieri Morgan e Zarrillo ma c'era anche Amadeus (Foto)

Il Festival di Sanremo sta entrando nel vivo. No, state tranquilli, non è ancora iniziato ma, visti i movimenti in città sembra davvero che la kermesse canora matuziana sia già nel pieno della sua leggendaria settimana.

E c’è anche il suo direttore artistico, Amadeus, che ha fatto un salto a Sanremo per seguire da vicino le prove che si stanno tenendo all’Ariston. Non è passato inosservato e non ha lesinato autografi e selfie a chi era nella zona di via Matteotti.

Con lui ieri è stata la volta di altre prove in teatro. Tra i più inseguiti dai fan, oltre allo stesso Amadeus, anche Michele Zarrillo e Morgan, che hanno terminato in tarda serata, ovviamente accompagnati dall’orchestra.

(Foto di Tonino Bonomo)