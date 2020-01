Sanremo: serie di appuntamenti per la 'Giornata della Memoria' organizzati dal Club per l'Unesco

Il Club per l'Unesco di Sanremo celebrerà la ‘Giornata della Memoria’ organizzando tre eventi per gli studenti e per la cittadinanza nell'ambito della rassegna ‘Per non dimenticare’.

Martedì prossimo terrà, in due fasi, l'incontro-conferenza sul tema ‘Le donne del campo di Ravensbruck’. Alle 11, nell'aula Magna del Liceo Cassini di Sanremo a Villa Magnolie, l'incontro sarà riservato agli studenti delle scuole della città. Alle 16, al Museo Civico di Palazzo Nota, lo stesso incontro sarà aperto alla cittadinanza.

Interverranno il Prof. Gustavo Ottolenghi medico e membro dell'associazione nazionale combattenti e reduci, Paolo Veziano, studioso della presenza ebraica nel Ponente Ligure, la Dottoressa Ida Bazzan, medico ospedaliero di Sanremo. Venerdì 31 alle 16, al Museo Civico di Palazzo Nota, Alberto Guglielmi Manzoni parlerà sul tema ‘Aristocratici e religiosi tedeschi contro Hitler’. La partecipazione agli eventi è gratuita.