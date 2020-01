Sanremo: domani pomeriggio a Palazzo Roverizio il concerto "Boccherini precursore di Mozart"

Nuovo appuntamento con l'Orchestra Sinfonica a Palazzo Roverizio (via Escoffier, 29), domani alle 17, con il concerto "Boccherini precursore di Mozart", dedicato al celebre compositore ricordato soprattutto per i quintetti e tra i principali compositori italiani ad occuparsi quasi esclusivamente di musica strumentale.



Le affinità con Mozart si potranno cogliere ascoltando il concerto K. 219 per violino del maestro salisburghese e la sinfonia in Re maggiore op. 12 del compositore lucchese, entrambe in programma. A dirigere, il M° Nikolay Lalov mentre ad esibirsi in qualità di violino solista, Romulo Assis. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti