Sanremo: Alberto Saibene martedì prossimo al Casinò per la presentazione del saggio ‘Il Paese più bello del Mondo’

Martedì prossimo, nella sala Privata del Casinò (ore 16.30), nell’ambito dei ‘Martedì Letterari’ in collaborazione con il Fondo Italiano per l’Ambiente, Alberto Saibene presenterà il libro ‘Il Paese più bello del mondo: Il FAI e la sfida per un’Italia migliore’ (Utet).

Sede del maggior numero di siti dell’Unesco, l’Italia è considerata dai tempi del Grand Tour ‘il Paese più bello del mondo’. Le civiltà che si sono succedute, dai Latini fino ai giorni nostri, le declinazioni regionali di arte, lingua e cucina, hanno reso il nostro un Paese unico per stratificazione di civiltà, testimonianze storico-artistiche, varietà di paesaggi.

Alberto Saibene è uno storico della cultura italiana del XX secolo. Lavora tra editoria, cinema e organizzazione culturale. È autore di L’Italia di Adriano Olivetti (Edizioni di Comunità, 2017) e, per lo stesso editore, ha curato le antologie di scritti di Adriano Olivetti: Il mondo che nasce (2013) e Città dell’uomo (2015). È regista del film La ragazza Carla (2015), tratto dall’omonimo poema di Elio Pagliarani.

L’11 febbraio alle 16.30, invece, Pier Luigi Celli presenterà il libro ‘Il potere, la carriera e la vita’ (ed. Chiarelettere). Parteciperà il dott. Matteo Moraglia.