Si svolge lunedì prossimo alle 17, nella sede dell'Anpi di via al Mercato 8 a Bordighera per la ‘Giornata della Memoria’, la conversazione musicale del musicologo Ettore De Franco sul tema ‘L'odissea di musicisti perseguitati dal nazismo e dal fascismo. L'orchestra di Auschwitz e il pianista Victor Borge’.

In mattinata, sempre lunedì, è prevista la deposizione di fiori alla targa ricordo degli ebrei in fuga dalla spiaggetta ‘Bagnabraghe’, in via Madonna della Ruota.