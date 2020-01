Sciopero del personale delle Agenzie fiscali: “Involuzione insostenibile per il Paese e per i lavoratori”

Stato di agitazione del personale delle Agenzie fiscali, domani saranno chiusi per due ore tutti gli uffici della Liguria. “Involuzione insostenibile per il Paese e per i lavoratori” dicono dell'organizzazione sindacale.

I Lavoratori degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane di Imperia si riuniranno in assemblea dalle 8.30 alle 10.30, quelli di Sanremo dalle 10 alle 12, a Savona e ad Albenga all' Agenzia delle Entrate dalle 11 alle 13 e infine i lavoratori delle Dogane di Savona dalle 14 alle 15.30.

Si terranno due ore di assemblea in tutti gli uffici sia dell’Agenzia delle Entrate, sia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Liguria. Sarà l’incipit di una protesta delle lavoratrici e dei lavoratori che scenderanno poi in piazza il prossimo 6 febbraio a Roma, per un fisco giusto, affermando il loro diritto a fornire servizi adeguati e funzionali ai cittadini, recuperare per davvero l’evasione fiscale, per garantire la salute pubblica, per contrastare le frodi nell’ambito dei commerci internazionali, le truffe sui prodotti soggetti ad accisa, le infiltrazioni criminose nel settore dei giochi.



Dichiarano dal sindacato: “La macchina fiscale cade a pezzi, purtroppo si avvera quanto da anni le organizzazioni sindacali avevano denunciano. La politica, nonostante le raccomandazioni OCSE nel rendere autonome le agenzie fiscali, non è stata in grado di nominare né i Direttori delle Agenzie - nomine di competenza del Governo che sono decadutepoiché soggette a spoil-system - né i comitati di gestione, la cui nomina spetta al Ministro dell’Economia; tale miope inattività ha, di fatto, paralizzato le agenzie. I lavoratori operano quotidianamente con una carenza di personale che non permette nemmeno più di coprire i servizi essenziali, altro che lotta all’evasione fiscale. Da due anni non percepiscono salario di produttività, denaro già a disposizione delle Agenzie ma inutilizzabile per vincoli normativi di bilancio e nonostante tutti gli obiettivi stabiliti nelle Convenzioni con il Ministro. Si aggiunga lo scellerato taglio di risorse finanziarie in almeno 50 milioni di euro annui per l’Agenzia delle Entrate e di 16 milioni di euro l’anno per le Dogane per gli anni 2018 e 2019, lo stallo esistente in merito al nuovo ordinamento professionale.