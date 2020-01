L’impatto del live streaming su internet

Il live streaming è una di quelle tendenze che stanno prendendo maggiormente piede sul web. E l’impatto che ha avuto sul web è stato molto simile ad una rivoluzione. I live video, infatti, rappresentano una delle novità, che ad esempio, hanno maggiormente cambiato i social network visto che, durante gli ultimi anni, hanno avuto ampia diffusione su ogni tipo di piattaforma, tra cui Instagram e Facebook.

I contenuti live stanno andando sempre più di moda, perché da quando sono sbarcati sul web, sono stati subito considerati come un vero e proprio valore aggiunto. Il potere correlato di cui sono portatori sta aumentando sempre di più. D’altro canto, qualsiasi utente, tramite il live streaming, ha l’opportunità di trasmettere una sua diretta ed è un cambiamento molto importante per tutta la società.

Il processo di globalizzazione positiva

I video live, infatti, possono essere trasmessi senza limitazioni, così come la loro diffusione è planetaria. Insomma, è sufficiente avere una connessione internet funzionante e dal proprio smartphone si può iniziare a registrare un video in diretta da ogni parte del mondo. E chi guarda tale contenuto può anche abitare dall’altra parte del pianeta.

Non solo i social, ma anche in tanti altri ambiti il live streaming ha funzionato in maniera impeccabile. Ad esempio, basti pensare alle piattaforme d’azzardo online. La possibilità di poter giocare a diversi giochi con la modalità Live ha cambiato anche questo settore. Basti pensare come le scommesse Unibet siano radicalmente cambiate dal momento in cui è stata introdotta la possibilità di piazzare delle puntate durante lo svolgimento stesso dell’evento sportivo, calcio o altre discipline poco importa.

È vero che la diffusione del live streaming su internet sta dando una mano ad un processo questa volta positivo di globalizzazione, ma d’altro canto non è di certo l’unica conseguenza. Anche il settore dell’istruzione sta puntando tantissimo sul live streaming e sulle dirette video. Tantissimi corsi, ma anche workshop e tutorial vengono proposti in diretta online.

In questo modo, un numero imprecisato di persone ha la possibilità di fruire in tempo reale di contenuti unici e originali dal punto di vista educativo. Stesso discorso anche in ambito business, visto che grazie alle dirette video c’è la possibilità di consentire l’accesso virtuale a partner e clienti provenienti da ogni parte del mondo.

Il live streaming, quindi, non ha rivoluzionato solamente il web, ma più in generale la quotidianità delle persone. Le dirette video, ad esempio, dei social network, stanno cambiando anche il modo di comunicare e pure di pensare.

Le app di live streaming più diffuse

Con il boom delle dirette video live, ecco che si sono moltiplicate anche le applicazioni di riferimento. Una di quelle che sta crescendo di più è certamente Streamago, che sta facendo registrare una crescita pazzesca di download e a utilizzarla sono, in modo particolare i giovani e i giovanissimi, con una percentuale molto alta di donne.

Ovviamente YouTube rimane sempre la piattaforma maggiormente utilizzata per la condivisione di video in diretta, dal momento che offre tanti strumenti e opzioni di carattere professionale. Al tempo stesso, però, è bene sottolineare il sempre più largo impatto che stanno avendo i social network. Pensiamo, ad esempio, alle dirette in streaming su Facebook piuttosto che su Instagram.

Facebook, ad esempio, mette a disposizione degli utenti una piattaforma sfruttabile in via del tutto gratuita per chi ha intenzione di trasmettere dei contenuti dal vivo broadcast live, che possono essere visti praticamente in ogni parte del pianeta. Stesso discorso per Instagram, visto che ogni utente può condividere, all’interno delle proprie stories, dei video in diretta che potranno essere visibili solo dai follower, che potranno anche partecipare con dei commenti in chat allo streaming.