Le nuove frontiere dei conti correnti per PMI e Startup: Penta

Quali sono le nuove frontiere dei conti digitali per le PMI e startup? Come si sta evolvendo il concetto di conto corrente aziendale? E, soprattutto, quali sono i prodotti innovativi che gli istituti finanziari mettono a disposizione delle aziende per la gestione della loro operatività?

Penta: il business banking di nuova generazione

Interpellando l'amministratore di un'azienda, a prescindere dal settore di riferimento, una delle problematiche più pressanti riguarda il rapporto con la propria banca.

Per l'apertura di un conto corrente per imprese, oltre all'elevata mole di documenti da presentare, sono necessari mediamente fino a 10 giorni lavorativi. Inoltre, occorre recarsi personalmente presso la filiale della banca, previo appuntamento. Il tempo è un bene prezioso per tutti ma, soprattutto, per un imprenditore, che necessita di un'operatività immediata e di strumenti che rendano più semplice la sua attività.

In quest'ottica, le banche tradizionali non sembrano andare in questa direzione, stando al parere di chi amministra in proprio la sua azienda.

Troppa burocrazia, difficoltà di comunicazione e gestione troppo lenta di reclami o situazioni straordinarie: le banche non rispondono prontamente alle nuove esigenze delle PMI e startup che, da parte loro, hanno una velocità di marcia sostenuta e hanno bisogno di supporto e gestionali facili da comprendere e utilizzare.

Penta business banking è il progetto di piattaforma digitale destinato alle startup e alle PMI. Il prodotto principale della Fintech tedesca, nata a Berlino due anni fa, è il conto aziendale interamente online, sin dalla sua apertura.

Le tempistiche di attivazione del conto non superano mai le 48 ore e la documentazione va inviata in formato digitale: non è necessario prendere appuntamenti e recarsi in filiale per accendere il rapporto di conto corrente.

I motivi per i quali Penta si propone come l'ultima frontiera dei prodotti finanziari per le imprese, è che fornisce un conto corrente completamente digitale, che permette di semplificarne la gestione e assicura un'assistenza clienti dedicata ed efficiente, che sia in grado di affiancare gli utenti nella risoluzione delle problematiche che si possano presentare.

L'approccio di Penta business banking è quello di essere un supporto per qualsiasi imprenditore, per programmare e pianificare con efficienza tutte le fasi inerenti l'attività d'impresa, armonizzando le mansioni dei collaboratori, per i quali Penta propone strumenti dedicati.

Innanzitutto, l'amministratore che gestisce il conto corrente può richiedere fino a un massimo di 5 carte di debito, con impostazione di plafond differenti, per i collaboratori trasfertisti e i dipendenti.

Inoltre, il sistema del conto elabora in modo automatico le note spese e i rendiconti, facilitando quei passaggi che, normalmente, sono necessari ma richiedono molto tempo, causando imbarazzo e pressione, soprattutto in certi periodi dell'anno, in cui sarebbe opportuno concentrarsi maggiormente su altri obiettivi o scadenze.

Penta e la gestione del conto: una visione d'insieme

La rivoluzione Penta nasce dall'ascolto metodico e attento delle esigenze degli imprenditori moderni, attraverso specifici incontri, organizzati da Penta, volti a sentire da vicino quali siano le necessità quotidiane delle imprese che operano nel contesto attuale.

Quello che è principalmente emerso dallo scambio di pensieri e dalla ricezione di feedback degli amministratori sui servizi offerti, è la generale insoddisfazione circa le tempistiche di apertura di un conto corrente aziendale, la scarsa tempestività nella risoluzione delle problematiche, la grande fatica di comunicazione con un customer care, spesso poco competente e distratto.

La percezione di fondo è quella di una richiesta d'aiuto, che Penta ha saputo trasformare in una serie di servizi personalizzabili, a seconda del volume d'affari dell'azienda e del numero di collaboratori che vi operano.

Per aziende di medie dimensioni che, quindi, hanno diversi dipendenti, Penta propone il conto multiutente, che consente di attribuire utenze diverse per lo stesso conto corrente e differenti autorizzazioni riguardo all'operatività.

Ogni dipendente ha l'accesso indipendente alla sezione del software che gestisce il reparto e anche il commercialista dispone di un'utenza esclusiva.

Per quanto riguarda la gestione delle spese che i collaboratori sostengono per l'esercizio della loro attività e, in particolare, per i collaboratori trasfertisti, Penta ha elaborato un valido sistema di creazione automatizzata delle note spese e delle rendicontazioni.

L'amministratore dell'azienda può controllare in tempo reale tutte le movimentazioni di cassa, gestire la previsione di entrate e uscite, tramite un unico gestionale, semplice e intuitivo, che non necessità di lunghe installazioni o sopralluoghi di tecnici, che richiedono tariffe orarie.

Quanti ricordano le lunghe ore di formazione per un gestionale appena acquistato? Inoltre, anche i servizi di assistenza, sempre a pagamento, non sempre sono in grado di assicurare efficienza e velocità di feedback al cliente che, nella maggior parte dei casi, ha bisogno di un riscontro immediato.

La rivoluzione Penta passa anche attraverso il servizio di customer care, che supporta gli utenti mediante il numero verde, attivo dal lunedì al venerdì con ampie fasce orarie, e-mail e chat. La garanzia dell'assistenza clienti fornita da Penta è quella di rispondere al cliente entro 15 minuti al massimo. Sembra incredibile, ma è tutto vero.