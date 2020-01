Sanremo: visita di un appassionato di montagna alla Scuola dell'Infanzia di frazione San Pietro (Foto)

Bella attività alla ‘Scuola dell'Infanzia’ di San Pietro a Sanremo. I bambini hanno ricevuto la visita di Luciano Frassoni, appassionato ricercatore, legato alla cultura e alle tradizioni della montagna e della terra brigasca.

“Con semplicità e chiarezza – hanno detto gli alunni - ci ha illustrato la vita di un animale selvatico molto importante per l'ambiente naturale della montagna e per la catena alimentare: il lupo. Abbiamo visto le diapositive e le immagini del lupo e ci sono venute in mente tante domande. Per esempio perché la pelliccia del lupo è folta quando è inverno, che cosa mangia il lupo, dove dorme con i suoi cuccioli”.

Luciano Frassoni ha risposto a tutte le curiosità e non solo: “Ci ha fatto ascoltare l'ululato del lupo in una notte buia e fredda all'interno del bosco – proseguono i bambini - quando questo splendido animale è a caccia con i componenti del suo branco, che non abbandona mai; abbiamo capito che il lupo protegge i suoi cuccioli così come il cane pastore protegge le pecorelle del gregge”.

Luciano ha raccontato anche la favola ‘Il lupo e i sette capretti’: “E’ una storia che noi bambini conosciamo molto bene e ci diverte sempre. E' stata un'esperienza bella e interessante... abbiamo imparato che il lupo non è cattivo come dicono nelle favole, semplicemente segue l' istinto di cacciatore come tanti altri animali carnivori e ha molta paura dell'uomo. Luciano ha promesso che tornerà a trovarci e racconterà ancora tante cose della montagna e dei suoi abitanti”.