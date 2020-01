Sanremo: problemi per il traffico eccessivo all'incrocio tra via Semeria e corso Marconi, servirebbe un'altra rotonda

Il problema del traffico a Sanremo è sempre più pressante e, anche nel corso delle appena trascorse festività di fine anno lo si è potuto notare. Purtroppo i mezzi in strada sono sempre di più e la città dei fiori non ha molte soluzioni, viste le costruzioni ‘selvagge’ degli anni ’60 e ’70.

Uno dei tanti problemi è quello dell’incrocio tra via Padre Semeria e corso Marconi, dove in direzione del centro non riescono ad inserirsi più di 4 auto a causa del mancato rispetto del semaforo rosso da parte di chi proviene da Ospedaletti. Nei momenti più ‘caldi’ del traffico matuziano, in via Semeria le code arrivano fino a ‘Veneta Cucine’, nella zona alta della strada.

Un problema che molti automobilisti ci hanno segnalato e gli stessi chiedono, negli orari di punta, di far stazionare nella zona un agente della Municipale per presidiare la situazione. C’è poi anche il problema dell’ex semaforo ‘intelligente’ (trattato in un altro nostro articolo, QUI) ed il continuo formarsi di code sia in uscita che in entrata. Anche qui i tempi di passaggio sono estremamente brevi, consentendo il passaggio di sole 3 o 4 auto per volta.

Da tempo, per quanto riguarda l’incrocio via Semeria-corso Marconi si parla della possibile instaurazione di una nuova rotonda (che andrebbe a far coppia con quella vicina della Foce) ma, almeno per ora, non ci sono progetti in merito. Dopo le feste la situazione è migliorata decisamente ma, alla prossima festività, si ripresenterà sicuramente.