Sanremo: incidente vicino al carcere, anche il sindacato Sinappe chiede una sistemazione della strada

Interviene anche il vice segretario regionale del sindacato Sinappe, Michele Balestra, sulle condizioni della strada che porta al carcere di Valle Armea a Sanremo.

L’intervento arriva dopo l’incidente di domenica scorso, occorso ad un agente che stava andando a prendere servizio, a bordo della sua moto. “La strada – evidenzia Balestra – è da anni trascurata dal comune di Sanremo e, nonostante i grandi discorsi nell'ultima campagna, rimane ancora oggi nell'abbandono totale tra buche ed assenza di illuminazione, senza dimenticare la mancanza di parapetti di protezione”.

“A rimetterci – prosegue Balestra - come al solito, sono i baschi azzurri del corpo che transitano sia con i propri mezzi che con quelli dello stato per i vari servizi di scorta che quotidianamente svolgono. Dopo le piogge del mese scorso, questa volta è andata bene al collega, ma non sappiamo per le prossime cosa accadrà”.