Sanremo: i tassisti di piazza Colombo si preparano per la settimana del Festival “Avremo qualche difficoltà con i clienti abituali, ma siamo positivi” (Video)

Anche i tassisti sono direttamente coinvolti nella rivoluzione di piazza Colombo in vista del 70° Festival. La ‘zona Palco’ prevede che tutta la piazza sia destinata a grande contenitore di turisti, residenti e appassionati che si sdoppieranno tra il red carpet di via Matteotti e il palco del solettone. e, quindi, anche la auto bianche dovranno fare qualche sacrificio in una settimana che, da sempre, per loro è tra le più remunerative dell’intero anno. Ma, per fortuna, filtra un certo ottimismo.

“Dal 23 ci sposteremo in via Asquasciati come da nostra richiesta, nella zona dell’hotel Globo, e poi avremo il nostro ‘serbatoio’ all’interno del deposito RT - spiega ai nostri microfoni Davide Lupi a nome dei tassisti presenti in piazza Colombo - avremo le difficoltà di tutti, specie con la chiusura di via Asquasciati dalle 10 del mattino, ma la vediamo sempre in positivo. Speriamo che tutto quello che stiamo vedendo nascere si trasformi in lavoro. Dovremo abituare la nostra utenza, quella abituale, non solo i festivalieri. Ma più vediamo movimento più pensiamo che arriverà gente”.