Rinnovato il direttivo della categoria estetiste della Confartigianato della provincia di Imperia

Paolina Ratuis è il nuovo Presidente delle Estetiste della Confartigianato della Provincia di Imperia. Presso la sala riunioni dell’Associazione a Sanremo si è infatti recentemente svolta l’assemblea della categoria che ha rinnovato il proprio direttivo. Vicepresidente sarà Manuela Sartore, mentre nel ruolo di Consiglieri sono state elette Simonetta Basso e Patrizia Luppino.

Il gruppo di lavoro sarà impegnato in azioni di rappresentanza e tutela del settore estetica, tra cui il contrasto all’abusivismo che colpisce il settore lo studio di collaborazioni con aziende del settore benessere.

Intanto proprio in questi giorni sono state aperte le iscrizioni al corso per estetiste: “Diventare consulente del benessere 4.0”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Confartigianato in collaborazione con San PietroLab Cosmetics e Accademia Formativa. Le lezioni, per un totale di 24 ore, prenderanno il via ad inizio Febbraio e si terranno in orario serale per non sovrapporsi al lavoro quotidiano.

I contenuti del corso, tenuto dal docente Dott. Giorgio Borello, riguarderanno le tecniche di comunicazione e la fidelizzazione dei clienti tramite consulenze sia prima sia dopo i trattamenti. Per prenotazioni ed informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.