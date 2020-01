Sanremo: degrado e sterpaglie vicino alla Madonna della Costa, la richiesta di intervento (Foto)

Una nostra lettrice, Giulia, ci ha scritto per chiedere al Comune di intervenire per tagliare le sterpaglie sui muri e sulle cunette in zona Madonna della Costa:

“Sono anni che è addirittura nato un pino marittimo sul muraglione adiacente alla rampa del Santuario, con dimensioni già notevoli e radici che potrebbero danneggiare il muro e il mosaico in ciottolato. Non credo che sia una spesa notevole, considerando che la zona è frequentatissima da turisti stranieri e non. Non è un bel biglietto da visita per chi si inerpica per la città vecchia e, arrivato in cima, oltre al panorama non trova un chioschetto dove dissetarsi e tanto degrado. Spero in un intervento immediato”.