Sanremo: domenica prossima, appuntamento con il 31° Torneo LILT di Burraco ‘Gioca per un sorriso’

Domenica 26 gennaio 2020, presso il Bridge Club Sanremo in Corso Matuzia 28, si terrà il tradizionale Torneo 'Gioca per un sorriso' giunto alla sua trentunesima edizione. Un traguardo importante che da anni vede sfidarsi appassionati giocatori di burraco, uniti per sostenere la finalità benefica dell’evento.

La Sezione LILT di Imperia-Sanremo ringrazia tutti i partecipanti che con continuità e affetto contribuiscono alla riuscita della manifestazione, gli arbitri sempre disponibili a portare avanti questa longeva iniziativa e naturalmente il Bridge Club che, generosamente, ci ospita.

La gara prevede una quota di partecipazione a persona pari a 20€, con iscrizione il giorno stesso della competizione dalle ore 14.30.

La LILT invita tutti a condividere questo pomeriggio di gioco e solidarietà a sostegno di una delle sue attività che danno supporto al paziente oncologico nel percorso di cura, accompagnandolo nei luoghi di terapia.

Quanto raccolto sarà, infatti, impiegato dalla LILT per il servizio di Trasporto Pazienti, operativo sull’intero territorio provinciale dal 28 febbraio 2012.