Ventimiglia: importante emendamento al 'Milleproroghe' per le targhe estere dei lavoratori frontalieri

E’ stato presentato ieri un emendamento al Decreto ‘Milleproroghe’ per le targhe estere ed il divieto di circolazione per i lavoratori frontalieri in territorio italiano con mezzi targati Monaco e San Marino.

Il testo mira a risolvere il problema che attanaglia, da più di un anno, i lavoratori frontalieri mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e di fatto bloccando un intero settore lavorativo che è quello degli autisti. Il testo prevede la possibilità di condurre mezzi targati estero, inclusi paesi extra europei, per uso lavorativo.

“In quest'anno ci siamo battuti per risolvere questo problema – ha detto Roberto Parodi, segretario deiFrontalieri Autonomi Intemeli - grazie all'intervento e il sostegno dato dal Sindaco di Imperia Claudio Scajola ed abbiamo iniziato una collaborazione con l'onorevole Giorgo Mulè. Con Mulè, membro della commissione trasporti, ci siamo sentiti spesso e insieme a lui ed al suo staff siamo arrivati ad un testo condiviso”.

Nel testo si è mirato, in particolare, a trovare un modo di superare lo scoglio del inammissibilità del testo in questo decreto. A quanto dichiarato da tutte le forze politiche c'è la disponibilità a risolvere questo problema. “Ci auguriamo – termina Parodi - che non ne venga fatto di bandiera ma che si possa risolvere definitivamente, in modo trasversale, convenendo tutti in questo emendamento fatto insieme ai frontalieri e all'associazione di categoria FAI”.