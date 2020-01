Privatizzazione Ospedale di Bordighera: Giuseppe Trucchi "Tempi maturi per risposte precise e circostanziate"

"Abbiamo saputo che sabato prossimo si terrà presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco di Bordighera una importante tavola rotonda relativa all'avvio della privatizzazione dell'Ospedale di Bordighera con la partecipazione dell'Assessore Regionale della ASL e del Gestore privato nonché dei Sindaci e di altri protagonisti interessati. Siamo interessati e fiduciosi che finalmente verranno chiariti numerosi aspetti ancora sospesi della procedura in corso". Ad intervenire sull'argomento è Giuseppe Trucchi, consigliere comunale di 'Semplicemente Bordighera'.



"In particolare - spiega Trucchi - sarebbe utile poter verificare in modo certo le date previste per la firma del contratto e le successive tempistiche relative all'attivazione dei reparti e del Pronto Soccorso. A questo proposito sarebbe importante anche chiarire la attuale situazione relativa alla contrattazione con il personale sanitario medico e non medico e sapere se esistano già previsioni su quanti operatori decideranno di optare per il passaggio al privato. Interessante anche conoscere eventuali progettazioni per servizi di eccellenza da inserire nel contesto ospedaliero ed eventuali previsioni di acquisizione di operatori specializzati di provenienza esterna. Ancora piacerebbe conoscere le attività che troveranno sede nella Palazzina lato est dell'Ospedale originariamente destinata come Palasalute.



Infine vorremmo essere informati - conclude l'esponente di 'Semplicemente Bordighera' - circa le idee esistenti sulla nuova sede da individuarsi per il Palasalute e in particolare se verrà ubicato nel territorio di Bordighera o meno. Crediamo che ormai i tempi siano maturi per risposte precise e circostanziate".