Il Consiglio regionale chiederà di calendarizzare i trasporti 'eccezionali' sulle autostrade della Liguria

Il Consiglio regionale chiederà al Ministero dei Trasporti di calendarizzare durante l’anno i trasporti ‘eccezionali’ sulle autostrade della nostra regione e quelle limitrofe.

Lo ha deciso questa mattina il Consiglio regionale, che ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a sensibilizzare il Ministero competente affinché verifichi il mantenimento, promesso da Autostrade.

La richiesta è stata fatta in relazione alla tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e per non compromettere irrimediabilmente alcuni settori produttivi indispensabili per la sopravvivenza di alcune zone del territorio.