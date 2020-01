Sanremo: domani, Seminario BIO organizzato da AIAB Liguria rivolto agli operatori agricoli

Domani, mercoledì 22 gennaio, avrà luogo a Sanremo, presso il 36 Caleidospazio di Via XX Settembre 36, alle ore 16.30, il Seminario BIO organizzato da AIAB Liguria e rivolto agli operatori agricoli, a cura della Dott.ssa Roberta Flori.



“Durante l'incontro si scambieranno informazioni tecniche e nozioni pratiche in tema di certificazione biologica e difesa in olivicoltura sostenibile, tema di particolare rilievo anche per le aziende convenzionali, in vista del bando del dimetoato che entrerà in vigore a giugno 2020”.