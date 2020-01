Imperia: 'Giornata della Memoria', da lunedì prossimoal 1° febbraio all'Anfass il convegno 'L'altra Shoah'

Da lunedì prossimo a sabato 1° febbraio l’Anffas di Imperia, in occasione della 'Giornata della Memoria', allestirà nei locali della biblioteca civica “L. Lagorio” in Piazza E. De Amicis, 7 a Imperia, la mostra e il convegno “L'altra Shoah - Perché non accada mai più”.

Si tratterà del tema dell'eutanasia nazista che in nome della purezza della razza uccise 300.000 persone con disabilita attraverso l'Aktion T4 che prevedeva la soppressione di persone affette da malattie genetiche inguaribili e da disabili mentali cioè delle cosiddette “vite indegne di essere vissute”. T4 è l'abbreviazione di "Tiergartenstrasse 4", la via e numero civico di Berlino al cui indirizzo era situato il quartier generale dell’ente per la salute e l’assistenza sociale nazista.

L’esposizione sarà aperta alla cittadinanza dalle 8.30 alle 19 (da lunedì a venerdì) e dalle 8.30 alle 13 il sabato. Contestualmente sarà proiettato il documentario “Berlin Tiergartenstrasse, l’altra Shoah” (regia di Franco Delli Guanti).

Lunedì 27 gennaio il programma del convegno prevede:

ore 9.00 - Introduzione e saluto autorità a cura di Fiorenzo Marino, presidente ANFFAS Imperia

ore 9.20 - Proiezione di "Berlin, Tiergartenstrasse. L’altra Shoah" documentario di Franco Delli Guanti, prodotto da ANFFAS Trentino

ore 10.20 - Rodolfo Taiani, responsabile area Archivi, Biblioteca, Collezioni, Editoria, Fondazione Museo storico del Trentino - “Igiene razziale e politica demografica: il Sud Tirolo come laboratorio della politica razziale nazista (1939-1945)”

ore 10.50 - Massimo Corradi, vicepresidente Comitato ANPI Imperia - “I diritti dei disabili alla luce del rapporto genetico tra Antifascismo e Costituzione”

ore 11.10 - Giulio Geluardi, giornalista - “Disabilità: il contributo del giornalismo allo status di persona”

ore 11:30 - Barbara Bentivogli, presidente Anffas Emilia Romagna - “Perché non accada più”. Ricordiamo"

A seguire, alle 11.45 circa la visita della mostra “L'altra Shoah - Perché non accada mai più” ideata da ANFFAS Emilia Romagna.

L’iniziativa gode del patrocinio del DSS3, ASL 1 Imperiese, ANPI e Provincia di Imperia. E’ possibile organizzare visite per gli studenti delle scuole liguri, inviate una mail a: anffas.imperia@anffas.net oppure chiamate Ginevra Bellini, responsabile dei Servizi Anffas tel. 329.4607477.