Genova: da venerdì a domenica la 5a edizione del Meeting Internazionale dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (Video)

La quinta edizione del Meeting Internazionale dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, in programma a Genova da venerdì a domenica prossimi 2020, organizzata con il sostegno di Regione Liguria, il patrocinio di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e Camera di Commercio Riviere di Liguria, è stata presentata nella Sala Trasparenza della Regione Liguria dal presidente della Regione Liguria.

L'appuntamento è stato presentato oggi alla presenza del Presidente della Regione, Giovanni Toti, del Commissario dell'Agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini e degli assessori alla Cultura, Ilaria Cavo, all'Agricoltura Stefano Mai e al Turismo, Gianni Berrino. Con loro anche il presidente di Onaoo, Lucio Carli, ed il presidente del Teatro Pubblico Ligure, Sergio Maifredi.

“Siamo orgogliosi - dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che la prima scuola d'assaggio di oli d'oliva al mondo abbia scelto Genova come meta per il quinto meeting internazionale. L'olio d'oliva è una delle eccellenze della nostra terra e questo incontro, a cui parteciperanno anche rappresentanti stranieri, è un'ottima opportunità per farci conoscere. Visitare un antico frantoio e assaggiare il nostro olio è un'esperienza a 360° attraverso i sapori, i profumi, i paesaggi della nostra terra. Queste due iniziative sono perfettamente in linea anche con la campagna realizzata da Regione Liguria per promuovere gli oli e i vini di Liguria nei principali aeroporti italiani e nelle città del Nord Ovest. L'obiettivo condiviso è costruire intorno a questi prodotti unici e straordinari un modello di sviluppo e di crescita, legato alle imprese del settore, al turismo e alla valorizzazione dei nostri territori”.

"Siamo orgogliosi che un grande evento come questo - ha detto l'Assessore Marco Scajola - possa svolgersi a genova e metta al centro le qualità delll'olio extravergine d'oliva specie del ponente, riconosciute non solo a livello nazionale ma anche internazionale".

“Il progetto Frantoi dell'Arte – dichiara Lucio Carli, presidente di ONAOO - nasce dalla volontà di coniugare la visione artistica del saper costruire, nella massima espressione organolettica, una bottiglia di olio di oliva con le capacità artistiche declinate nei tanti settori delle discipline umane. Per costruire il profilo organolettico di un olio bisogna avere passione, conoscenze tecniche dettate dall'esperienza da unire e plasmare con la consapevolezza delle forti emozioni che un assaggio di olio ci deve saper regalare. Essere uomini di talento vuole dire aver amalgamato al meglio i propri studi e le proprie conoscenze con quelle doti interiori che la natura ci ha donato. Capacità artistiche allora che guidano verso la passione olearia: ancora una volta conoscenze ed emozioni in perfetto equilibrio. Ogni anno noi di ONAOO con Teatro Pubblico Ligure di Sergio Maifredi andiamo alla ricerca di quelle persone ‘speciali’ che hanno saputo mettere una grande passione nell'arte olearia al pari di quella che hanno saputo mettere nel loro settore artistico tra le infinite discipline umane”.

“Assaggiare l'olio – afferma l'assessore alla Promozione Turistica e Marketing territoriale Gianni Berrino – significa capire non solo i sapori e i profumi ma anche le tradizioni e la storia della nostra regione: avere questo corso di formazione in Liguria è molto importante per dare rilievo alle nostre produzioni attraverso una della eccellenze più famose della nostra terra. Una volta formati, gli assaggiatori liguri, con il loro storytelling abbinato alla nostra cucina o all'interno delle aziende, potranno essere un traino molto importante per promuovere al meglio il nostro territorio caratterizzato dai meravigliosi panorami che si godono dagli uliveti e dal gusto sublime che si prova assaporando l'olio”.

“L'olio ligure – dice l’assessore all’Agricoltura Stefano Mai - è un prodotto unico e straordinario. Rappresenta un'eccellenza a livello mondiale. In questi anni abbiamo fatto molto per supportare tutto il comparto e per promozionarlo. Il convegno ONAOO conferma l'importanza del nostro olio e la straordinarietà della nostra terra”.

Al meeting partecipano i rappresentanti di 14 paesi consumatori di olio. Il programma prevede una tavola rotonda, seminari, assaggi guidati, e l’assegnazione del Premio “Frantoi dell’Arte” 2019 a Dario Vergassola e del Premio Speciale Internazionale “Frantoi dell’Arte” ad Augusto Cosulich. Il premio è nato nel 2009 e viene assegnato da ONAOO e Teatro Pubblico Ligure. La cerimonia di premiazione si svolge venerdì alle 19 all’Acquario di Genova, Sala Delfini.