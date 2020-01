Sanremo: sabato prossimo in via Escoffier una manifestazione per chiedere la verità su Giulio Regeni

L’associazione ‘Mappamondo’ di Sanremo, insieme a quelle che organizzano ‘Ottobre di Pace’, parteciperà all'iniziativa proposta da Amnesty International regionale, per ribadire la richiesta di verità sulla morte di Giulio Regeni, rapito il 25 gennaio 2016 al Cairo e ritrovato morto a causa delle torture subite, pochi giorni dopo, il 3 febbraio, sorte condivisa da tanti egiziani e egiziane vittime di sparizioni forzate in Egitto.

Mappamondo è una associazione impegnata per i diritti umani dei migranti ed organizza una manifestazione per sabato prossimo in via Escoffier (angolo Via Matteotti), dalle 19,15 in avanti.