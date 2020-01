70° Festival di Sanremo: i negozianti di piazza Colombo accolgono il palco Rai tra entusiasmo e qualche ‘mugugno’ (Video)

Con la creazione della ‘zona palco’ piazza Colombo sta vivendo una vera rivoluzione in vista del 70° Festival di Sanremo. Una struttura imponente e moderna che darà un volto completamente diverso al cuore della città per la settimana della kermesse e che, giocoforza, cambierà la vita di chi tutti i giorni vive e lavora in zona.

Il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni hanno più volte chiesto scusa in anticipo a chi subirà dei disagi per via del palco e degli eventi che si svolgeranno in centro, ma è il ‘prezzo’ da pagare per una città che vuole essere sempre più turistica e attrattiva.

Abbiamo quindi raccolto le opinioni dei negozianti della piazza, tra chi ha scelto di comparire in video e chi, invece, ha parlato con noi preferendo, però, non apparire. C’è chi ammette che saranno giorni difficili, ma è un sacrificio dovuto per il bene della città e poi, in effetti, è un’operazione di marketing di grande potenza. Per altri negozianti, invece, cambierà poco come, per esempio, per chi vende vestiti. Pare, infatti, che per il tessile della zona siano di poco impatto i due estremi: sia quando c’è poca gente, sia quando ci sono grandi ‘invasioni’. Grande entusiasmo, invece, nei bar che si stanno preparando all’invasione di turisti e addetti ai lavori.

Passeggiando sui marciapiedi, invece, si sentono le opinioni più disparate. In generale aleggia un clima di entusiasmo e curiosità, ma non mancano i soliti ‘mugugni’.