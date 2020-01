Sanremo: Di Muro (Lega) “Grave danno d'immagine alla Liguria da Junior Cally: aspettiamo provvedimenti dalla Rai”

“Le parole vergognose, gli insulti alle donne, l'istigazione al femmenicidio contenuti nei testi del presunto artista Junion Cally hanno indubbiamente creato un pesante danno d'immagine sul Festival di Sanremo che, come da tradizione, rappresenta un evento clou per la città di Sanremo e per la promozione dell'intera Riviera dei Fiori”. Lo ha detto il deputato della Lega Flavio Di Muro.

“Pertanto, auspico che la Rai, di cui il Comune è partner nell'organizzazione del Festival, prenda immediati provvedimenti nei confronti della direzione artistica, evidentemente non all'altezza per una gara canora storica, e che l'amministrazione comunale si faccia portavoce della richiesta di un risarcimento per i danni d'immagine”.