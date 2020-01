Sanremo2020: nella sigla del Festival anche l'aiuola del 70°, la Rai sta effettuando le riprese (Foto)

Mancano circa 20 giorni al via del Festival di Sanremo, ma la Rai è già in città da tempo, in pianta stabile. Nelle ultime ore del 2019 è iniziato il lavoro all’interno del Teatro Ariston, dove si sta allestendo il palco, che dovrà già essere pronto per le prove dei cantanti, che inizieranno tra poco.

Ma, ovviamente, la tv di Stato sta anche lavorando alla produzione di sigle e contenuti che serviranno nel corso della settimana festivaliera, quando da Sanremo andranno in onda moltissime trasmissioni, radiofoniche e televisive, di contorno alle serate condotte da Amadeus.

E, come ogni anno, sarà prodotta una sigla che introdurrà la trasmissione serale. Tra i vari effetti, come sempre la faranno da padrone le immagini di Sanremo, che sarà presentata ai telespettatori della Rai con inquadrature suggestive. Una di queste è già stata scelta e non poteva che essere così.

Si tratta del ‘70’, il numero commemorativo creato con i fiori, all’interno di una splendida aiuola terminata venerdì scorso in corso Mombello, all’altezza dell’incrocio con via Matteotti, nella zona conosciuta anche come il ‘Rigolè’. Ieri pomeriggio una troupe della Rai ha effettuato alcune riprese dell’aiuola che, quasi certamente, comparirà quindi nella sigla del Festival.

Un’ottima idea, quella dell’aiuola che, come accade regolarmente per la statua di Mike Bongiorno, farà da sfondo a tantissime foto che i turisti vorranno fare a ricordo della settimana del Festival che, quest’anno festeggia il suo 70° compleanno.