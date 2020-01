Sanremo2020: con la 'linguaccia' di Piero Pelù sono partite le prove all'Ariston, attesa per Junior Cally (Foto)

Tra due settimane scatta ufficialmente il Festival di Sanremo ma, nella città dei fiori, la kermesse canora matuziana è iniziata da settimane. Tra chiusura dell’Ariston a fine dicembre, avvio dei lavori in città per renderla al meglio in occasione della manifestazione e presentazione della scorsa settimana, ormai il Festival è cominciato.

Ed oggi anche le prove hanno visto il loro primo via. Saranno due settimane intense per l’orchestra e per i protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston, ormai quasi totalmente ultimato per l’arrivo dei protagonisti. Questo pomeriggio sono stati ‘catturati’ da Tonino Bonomo i primi tre protagonisti.

Uno su tutti Piero Pelù, che non è assolutamente passato inosservato mentre entrava all’Ariston. Moltissimi i fan che lo hanno fermato per un autografo o un selfie. Di fronte all’obiettivo non è mancata nemmeno la simpatica ‘linguaccia’, poco prima di entrare in teatro.

Il secondo è stato Raphael Gualazzi che, prima di salire sul palco per le prove, si è concesso un caffè al ‘Reinessance’. Anche per lui una ‘posa’ dovuta in queste settimane pre-festivaliere. Infine è toccato a Fadì, giovane che parteciperà alla categoria degli esordienti. Ovviamente nei prossimi giorni continuerà la ‘sfilata’ dei protagonisti del Festival e chissà cosa accadrà quando arriverà il discusso e contestatissimo Junior Cally.