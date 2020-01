Il presidente di Area Sanremo Vittorio De Scalzi promuove il singolo del nuovo album 'Vento di terra, vento di mare'

Vittorio De Scalzi, presidente di commissione di Area Sanremo, porta novità interessanti al Festival. Attualmente ha all’attivo un nuovo album ‘Vento di terra, vento di mare’ di cui promuove il singolo omonimo. Con Renanera, progetto etnico di origine meridionale, produce un album ricco di storia e impregnato di sonorità mediterranee.

Un alchimia tra nord e sud che non molti riescono a creare e che invece in questo album si avverte forte. Mescolanze, contaminazioni e soprattutto bei testi e melodie coinvolgenti composte da De Scalzi e Unaderosa, voce e autrice Renanera. La produzione dell’album è stata realizzata da Antonio Deodati, un talentuoso arrangiatore lucano che vanta molte collaborazioni di spessore , essendo un pianista eclettico e attento ai dettagli.

Il chitarrista Massimo Catalano, arricchisce col Saz, le sonorità etniche che contraddistinguono l’album. Vittorio De Scalzi dimostra ancora una volta di essere un musicista completo e un sensibile cantautore. Da buon amico di Faber, lo omaggia con “Creuza de ma” cantata in genovese e napoletano in questa nuova versione con Renanera, eseguita anche al San Carlo di Napoli insieme ai Neri per Caso. “Vento di terra, Vento di mare” è un disco di qualità tanto che l’etichetta che lo ha pubblicato, CNI, vorrebbe farne un vinile.