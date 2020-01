Convertitore pdf word: tu quale usi?

Trasformare un file pdf in word, può essere necessario per svariate ragioni. Se anche tu stai cercando un modo semplice e veloce per passare da Pdf a Word, allora prova a dare un'occhiata a quest’articolo. Sono convinto che potrà esserti di grande aiuto.

Trovare un convertitore pdf word può essere davvero molto utile. Spesso infatti ricevi o scarichi dei file in formato pdf che potresti voler modificare anche solo in parte. Potresti per esempio avere la necessità di integrare un contenuto all'interno di un progetto a cui stai lavorando, senza la necessità di doverlo reimpostare dall’inizio. Ma, come tutti sappiamo, i file pdf non possono essere modificati direttamente. Anche perché, una delle peculiarità che rende i file pdf così apprezzati è proprio questa: la possibilità di condividere contenuti con la certezza che non potranno essere alterati.

Eppure, come hai visto, la necessità di modificarne il contenuto non è così remota e puoi avere bisogno effettivamente di un programma che ti permetta di farlo.

In rete esistono diversi programmi convertitore pdf word, ma alcuni sono a pagamento e altri, invece, che pur essendo gratuiti, non offrono dei risultati sufficienti.

I file pdf infatti, sono costituiti da testo e da alcuni moduli che non sempre vengono riproposti in maniera originale all'interno dei file in cui vengono importati. Questo significa dover quindi rimettere mano al tutto, con la conseguenza di inutili e dispendiose rielaborazioni.

Per questo abbiamo deciso di puntare direttamente su Soda Pdf che, dal nostro punto di vista, è un ottimo convertitore Pdf Word.

Soda pdf: come usare il convertitore pdf word

Come abbiamo detto è possibile modificare file Pdf e trasformarli in file Word in modi diversi. Adobe stesso fornisce uno strumento di conversione ma, come sai, è a pagamento. Con Soda Pdf invece, hai la possibilità di trasformare Pdf in Word in modo totalmente gratuito.

Per farlo puoi scegliere di scaricare la versione desktop del programma sul tuo pc, oppure puoi andare direttamente sul sito ed utilizzare la versione web dell’app.

Iniziare la procedura di conversione è davvero molto semplice: ti basterà caricare il file cliccando direttamente sul riquadro che trovi nella pagina web. Il file può essere preso direttamente dalla memoria del dispositivo che stai utilizzando, oppure puoi acquisirlo da uno spazio di archiviazione come Google Drive.

Una volta scelto il file e caricato, la procedura di conversione inizierà automaticamente e si completerà in pochi secondi. Terminato il passaggio, il convertitore Pdf Word ti chiederà se vuoi scaricare il file direttamente dal browser o se invece preferisci riceverlo via mail. In quest'ultimo caso ti verrà inviato un link che ti indirizzerà al tuo nuovo file.

Perché conviene utilizzare il convertitore Pdf Word di Soda Pdf?

Soda pdf offre diversi vantaggi. Il primo è la massima flessibilità di questo strumento che, come hai visto, può essere utilizzato sia da PC fisso che da dispositivo mobile. Ma il suo vero punto di forza è l'efficacia con cui riesce a convertire pdf in word. Una volta ottenuto il file infatti, non avrai la necessità di reintervenire, perché il suo contenuto sarà uguale a quello originale. Tutto verrà mantenuto inalterato: testo e formattazione compresi.

Inoltre è uno strumento sicuro, perché i tuoi contenuti verranno mantenuti nello spazio di memoria di soda pdf, solo il tempo necessario a permetterti di completare la conversione.

Soda Pdf è poi flessibile, perché converte il file pdf automaticamente nel formato .docx, permettendoti quindi di utilizzarlo con le versioni più recenti di Office o con uno dei vari programmi di visualizzazione di file in formato di testo.

Inoltre soda pdf ti offre un vantaggio in più. Molto spesso salvi in formato pdf delle scannerizzazioni. In questo caso, il contenuto acquisito viene salvato come immagine. L'immagine ovviamente, non permette di effettuare alcuna modifica. Con Soda Pdf però, hai a disposizione un riconoscitore di testo che ti permetterà di effettuare le modifiche sia direttamente in formato pdf che, dopo la sua conversione, in formato Word.

Insomma, se cerchi un convertitore Pdf Word completo, Soda pdf è lo strumento più adatto per rispondere a svariate esigenze sia di lavoro che personali, permettendoti di elaborare progetti partendo da un semplice file pdf che, grazie a questo potente convertitore pdf Word non saranno più inaccessibili. Cosa aspetti? Prova subito soda pdf, e amplia il bagaglio dei tuoi strumenti operativi.