Taggia: problemi ieri sera per i passeggeri in arrivo da Milano, non c'erano i bus per andare a Sanremo

Proteste da alcuni utenti di Trenitalia, per il trattamento di ieri sera sulla tratta tra Milano e Sanremo. Il treno, infatti, si è fermato a Taggia per i previsti lavori ma, secondo quanto raccontato dai passeggeri, ad attenderli non c’era il previsto bus sostitutivo.

Alle 23.30 il mezzo non c’era e, 50 minuti dopo, molti passeggeri hanno deciso di dividere la spesa dei taxi e rientrare a casa in quel modo. Sempre secondo il racconto di chi era sul treno tra Milano e Sanremo, il biglietto della tratta in bus era da pagare a parte e sarebbero rimasti ‘a terra’ anche capotreno e controllori.