Sanremo: gli alunni delle scuole matuziane al Centrale per la 'Giornata della Memoria' (Foto e Video)

Si è svolto questa mattina, in occasione della ‘Giornata della Memoria’, un incontro con gli studenti delle scuole di Sanremo, organizzato dall’associazione ‘Figli della Shoah’ e, seppur con qualche problema tecnico, anche il collegamento con Milano, per la testimonianza della Senatrice Liliana Segre, dal Teatro degli Arcimboldi di Milano.

“Abbiamo invitato gli studenti delle scuole – commenta l’Assessore alla cultura Silvana Ormea – per fruire dell’importante incontro-testimonianza durante il quale la Senatrice ha raccontato la propria storia. Ringrazio il Rotary Club Sanremo per la collaborazione nell’organizzare quest’appuntamento. In questo modo anche Sanremo potrà essere presente per riflettere su quanto è accaduto in quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa. Perché solo con la conoscenza di quanto è avvenuto nel passato, ci si può davvero impegnare nel diffondere valori come la pace, il dialogo e la lotta alla discriminazione”.

Gli alunni del Liceo Cassini, del Ruffini Aicardi e del Colombo (circa 400) hanno partecipato anche con letture e intermezzi musicali ed hanno seguito con attenzione anche la relazione del prof. Gustavo Ottolenghi dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che ha parlato loro di temi importanti della nostra società.